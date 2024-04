Tragedia a Nuoro: crollo di un solaio

Una tragedia ha colpito la città di Nuoro nella tarda serata, quando il solaio di una casa diroccata è crollato causando la morte di due ragazzini di 13 e 14 anni. L’incidente si è verificato nella periferia della città, probabilmente mentre i due giovani stavano giocando all’interno dell’edificio.

Probabile dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, sembra che il crollo sia avvenuto mentre i due ragazzi si trovavano all’interno della casa. L’allarme è stato dato dalla madre di uno dei giovani, che ha immediatamente chiamato i soccorsi una volta accortasi dell’accaduto.

Intervento delle autorità

Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, il personale medico del 118 e le forze dell’ordine. Le squadre di soccorso hanno lavorato freneticamente per cercare di salvare i giovani, ma purtroppo per loro non c’è stato nulla da fare. La notizia della morte dei due ragazzi ha scosso profondamente la comunità di Nuoro, lasciando tutti sgomenti e addolorati.

Necessità di indagini

Ora si attende che le autorità competenti conducano un’indagine per stabilire le cause esatte del crollo del solaio e per accertare eventuali responsabilità. È fondamentale comprendere se ci sono stati errori nella manutenzione dell’edificio o altre circostanze che hanno contribuito a questo drammatico evento.