A pochissime ore dal drammatico evento di cronaca, le autorità della zona di Torre del Greco hanno organizzato un importante punto stampa per delineare il quadro della situazione attuale. Ecco tutto quello che è emerso.

Gli aggiornamenti dal punto stampa del crollo della palazzina di Torre del Greco: non ci sarebbero dispersi

Nonostante potrebbe essere troppo presto per parlare (il condizionale è d’obbligo) stando a quanto riportato in conferenza stampa dal prefetto di Napoli, Claudio Palomba, non ci sarebbero per fortuna dispersi nel crollo avvenuto nella tarda mattinata di domenica 16 luglio al civico 61 di Corso Umberto, a Torre del Greco.

Già nel primissimo pomeriggio sono state estratte tre persone vive dalle macerie, nonostante una di queste, una 19enne, si trovi in questo momento ricoverata in condizioni serie all’ospedale con diverse fratture in tutto il corpo. Le altre due invece erano passanti che si sono ritrovati di fianco alla struttura al momento del crollo. Qui le immagini dal drone.

🔴 #Napoli, crollo ala di una palazzina a Torre del Greco: continua il lavoro delle squadre dei #vigilidelfuoco per la ricerca di eventuali dispersi coinvolti nel cedimento. Nella clip ricognizione aerea con i droni sulla zona d’intervento [#16luglio 14:15] pic.twitter.com/ejIun869Ms — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) July 16, 2023

Aperta un’inchiesta: tragedia sfiorata

Le conseguenze del crollo avrebbero potuto essere molto più serie: al suo interno infatti vivevano 5 famiglie. Le autorità sono attualmente al lavoro per cercare di ricostruire con maggior precisione quale possa essere stata la reale causa dietro al crollo: la procura di Torre Annunziata, a proposito, ha aperto un fascicolo.