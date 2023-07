Una palazzina a tre piani è crollata a Torre del Greco, in provincia di Napoli. All’interno erano presenti diverse persone, quattro sono state estratte vive dalle macerie. Sul posto sono intervenute cinque squadre di vigili del fuoco e sono state attivate le squadre Usar, gli specialisti della ricerca e del soccorso tra le macerie.

Una palazzina di tre piani è improvvisamente crollata a Torre del Greco, in provincia di Napoli. All’interno erano presenti diverse persone e quattro sono state estratte vive dalle macerie. Sul posto sono intervenute cinque squadre di vigili del fuoco e sono state attivate anche le squadre Usar, gli specialisti della ricerca e del soccorso tra le macerie. La causa del crollo sarebbe dovuta ad un’infiltrazione di acqua che avrebbe danneggiato la stabilità dell’edificio. Si tratta di una circostanza ancora da verificare e da confermare. La tragedia si è consumata in corso Umberto 61, nel pieno centro di Torre del Greco. La palazzina era abitata, per questo i soccorritori all’inizio temevano che potessero esserci delle vittime, cosa che al momento sembra essere stata esclusa. Il traffico è stato bloccato in un ampio perimetro intorno alla zona del crollo. Il prefetto di Napoli farà una conferenza stampa al palazzo baronare alle 14.15.

Un palazzo di tre piani è crollato a Torre del Greco, in corso Umberto 61. L’edificio era abitato. Non è ancora chiaro il numero di abitanti dello stabile. Sul posto, i carabinieri e i mezzi di soccorso. Stiamo seguendo la vicenda. Per ora è stata estratta viva una ragazza. pic.twitter.com/7BTpS0383N — Francesco Borrelli (@NotizieFrance) July 16, 2023

Palazzina crollata a Torre del Greco: pericolo fuga di gas

Nel centro storico di Torre del Greco è scoppiato il caos. Le macerie della palazzina crollata sono una colonna altissima che ha completamente bloccato la zona. Le persone che abitano nei palazzi vicini sono scese in strada, mentre i vigili del fuoco, i carabinieri e la protezione civile hanno scavato alla ricerca di superstiti. Nello stabile pare vivessero cinque nuclei familiari, circa 20 persone, ma fortunatamente non dovrebbero esserci vittime. Un passante e un bambino, investiti dalle macerie, sono stati soccorsi e medicati sul posto. Il sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella, che si trovava fuori città, sta rientrando per seguire le operazioni di ricerca e soccorso. Sul posto intanto sono intervenuti anche i tecnici del Comune. Intanto, è stato annunciato che esiste un pericolo collegato alla eventuale fuga di gas, che potrebbe mettere in pericolo l’incolumità delle persone che sono ancora presenti sul posto e anche dei palazzi circostanti.

🔴 #Napoli, squadre #vigilidelfuoco al lavoro a Torre del Greco, in Corso Umberto, per il crollo di un’ala di una palazzina di 3 piani: estratte in vita dalle macerie 2 persone. Sul posto opera team #USAR, cinofili e mezzi movimento terra [#16luglio 12:30] — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) July 16, 2023

Torre del Greco, crollata palazzina di tre piani: i feriti

Ad essere estratta viva dalle macerie una ragazza di 20 anni, con politrauma, trasportata all’ospedale del Mare. Estratto anche un uomo con poltrauma grave, ancora da identificare, anche lui portato in ospedale. Anche una terza persona sarebbe stata estratta viva dalle macerie, ma non si conoscono per il momento i dettagli. Secondo quanto riportato, ci sarebbe un’altra donna viva intrappolata sotto le macerie, che avrebbe un taglio profondo all’altezza del femore. Una quarta persona è stata estratta viva dalle macerie. Una bambina è rimasta ferita nel crollo della palazzina mentre stava passeggiando in strada, su corso Umberto I, insieme a un parente. La piccola è stata travolta dalle macerie, ha riportato diverse ferite, anche se fortunatamente non gravi, ed è stata portata all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli.

Il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, intervenuto sul posto ha dichiarato che “al momento non ci sono notizie di altri dispersi“. “I bambini si trovano nella palazzina alle spalle di quella che è crollata, che al momento stiamo evacuando” ha dichiarato il prefetto. Si attende l’arrivo dei tecnici dell’Ufficio Anagrafe di Torre del Greco per conoscere il numero preciso degli abitanti dell’edificio in corso Umberto crollato questa mattina, in modo da avere certezze anche sull’eventuale presenza di altre persone sotto le macerie. Le ricerche continuano.

Torre del Greco, crollata palazzina di tre piani: “Si sapeva che l’edificio aveva problemi”

I residenti del centro storico di Torre del Greco hanno iniziato a parlare di un disastro annunciato. “Qui gli edifici sono molto vecchi, ma quello in particolare aveva problemi, si sapeva” hanno dichiarato. Una donna che abita a poche decine di metri dal luogo del crollo, sottolineando che sulla facciata dello stabile le lesioni erano molto visibili. Intanto, Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, “sta seguendo le operazioni di soccorso delle persone coinvolte nel crollo a Torre del Greco, ha parlato al telefono con il comandante dei vigili del fuoco ed è costantemente aggiornata“, come riferito da fonti di Palazzo Chigi.

Le parole del premier Giorgia Meloni

“Seguo con apprensione la vicenda del crollo di una palazzina a Torre del Greco, in provincia di Napoli, e rimango costantemente aggiornata sulle operazioni di ricerca e soccorso. Ringrazio i soccorritori che in queste ore sono impegnati sul posto e rivolgo un pensiero di vicinanza alle persone coinvolte e ai familiari”. Lo ha scritto sui social il premier Giorgia Meloni