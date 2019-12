Un giovane di 24 anni ha perso la vita in seguito a un violento incidente che ha visto coinvolte un'auto e una moto in una località vicina a Pompei.

Tragica serata quella del 4 dicembre per una famiglia di Boscoreale. Un giovane di 24 anni ha perso la vita a causa di un grave incidente stradale vicino a Pompei, nella zona Vesuviana in località Tre Ponti. Il violento scontro è avvenuto all’incrocio tra via Arpaia e via Tre ponti. Il sinistro ha coinvolto una moto, con a bordo il 24enne e un altro ragazzo, e un’automobile.





Incidente stradale a Pompei tra moto e auto

L’incidente sarebbe avvenuto proprio in prossimità di una curva considerata particolarmente pericolosa da residenti e automobilisti, ma le esatte dinamiche sono ancora in fase di accertamento. Il giovane 24enne, che lascia una moglie e due figlio piccoli, è morto praticamente sul colpo in seguito al fortissimo impatto. Anche l’altra persona che viaggiava sul motorino insieme a lui è stata ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale di Castellammare di Stabia.

Sembra invece non aver riportato gravi ferite la donna alla guida della Lancia Musa con cui si sarebbe scontrata la moto. Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenute le forze dell’ordine e un’ambulanza del 118.

Per il momento tutte le ipotesi rimangono al vaglio degli inquirenti. Nel punto dell’incidente ci sono infatti anche diverse abitazioni e qualcuno potrebbe aver visto esattamente cosa è successo. Per il momento i residenti sembrerebbero denunciare la pericolosità della curva e del tratto stradale che collega Scafati e Torre Annunziata passando nell’area nord di Pompei.

Solo qualche giorno prima un altro grave incidente, avvenuto sulla SS 106 Jonica, ha visto coinvolte tre automobili con il tragico bilancio di due morti e tre feriti.