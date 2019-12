Incendio in una palazzina a Perugia: una bimba ha riportato ustioni di secondo e terzo grado al volto e alle mani.

Sono gravissime le condizioni di una bambina rimasta coinvolta in un incendio a Perugia nella serata di ieri. La piccola si trovava nella sua abitazione che è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme. Il tutto è accaduto attorno alle 22.30 e immediato è scattato l’allarme ai soccorritori. Quando è stata estratta, la bambina di 5 anni versava in gravissime condizioni a causa delle ustioni di secondo e terzo grado riportate al volto e alle mani. Con lei è stata soccorsa anche una donna adulta di origini straniere.

Incendio a Perugia

Le cause dell’incendio non sono ancora chiare, ma l’appartamento, sito in una frazione di Perugia, è stato completamente avvolto dalle fiamme. La piccola è stata estratta dai vigili del fuoco ed è stata affidata alle cure dei sanitari.

L’ambulanza l’ha poi trasferita al Policlinico Gemelli di Roma dove è stata ricoverata in Rianimazione. Nell’abitazione anche una 54enne di origine straniera che ha riportato ferite ed è stata trasportata all’ospedale di Perugia ricoverata in Rianimazione. Per liberare le due donne i vigili del fuoco sono intervenute con diversi mezzi hanno utilizzato un’autoscala per raggiungere l’appartamento.





Rogo partito da una stufa

Stando alle prime informazioni, i vigili del fuoco hanno individuato la possibile cause dell’incendio che ha avvolto un appartamento al terzo piano di una palazzina. Presumibilmente le fiamme sarebbero partite da un guasto alla stufa, ma gli accertamenti sono ancora in corso. Sul posto i carabinieri, i soccorritori del 118 e la squadra Niat dei vigili del fuoco.