L'incidente sul lavoro è avvenuto in provincia di Cremona: il 47enne si trova ricoverato in ospedale in codice rosso.

Gravissimo incidente sul lavoro in provincia di Cremona. Il titolare di un’azienda che si occupa di lavori stradali è stato ricoverato al Maggiore di Cremona in condizioni gravissime dopo essere stato travolto dal rullo asfaltatore che stava manovrando. Stando alle prime informazioni la seduta avrebbe ceduto all’improvviso facendo cadere l’uomo che è stato investito dal macchinario. Immediatamente soccorso, il 47enne è stato ricoverato in ospedale.

Incidente sul lavoro

Il gravissimo infortunio è avvenuto nella mattinata di mercoledì 11 dicembre, come riportano i media locali. L’uomo si trovava lungo la strada di Acquanegra Cremonese, a pochi chilometri dal confine tra la provincia di Cremona e la provincia di Lodi. All’improvviso il sedile del rullo ha ceduto e il 47enne è caduto a terra venendo poi investito dal rullo asfaltatore.

Immediatamente è scattato l’allarme: sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza e un’automedica: l’equipe medica si è occupata di soccorrere la vittima che è poi stata trasferita in codice rosso al vicino ospedale Maggiore, a Cremona dove è ora ricoverato.





Indagini in corso

Stando alle prime ricostruzione la dinamica dell’incidente appare abbastanza chiara. Nonostante ciò sul posto sono accorsi anche i carabinieri e i tecnici dell’Ats. A loro spetterà darò avvio alle indagini che dovranno poi accertare eventuali responsabilità per il grave ferimento dell’uomo di cui al momento non sono note le condizioni.