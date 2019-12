Due scosse di terremoto di magnitudo 3.0 e 2.7 hanno colpito il territorio di Parma, in particolare la zona della Val di Taro.

Una scossa di terremoto ha colpito il territorio vicino a Parma, in particolare la zona della Val di Taro. I sistemi di rilevazione dell’Ingv, infatti, hanno segnalato un primo sisma una magnitudo di 2.7 alle ore 11.22 di giovedì 12 dicembre. Una seconda scossa, invece, ha colpito la stessa zona una decina di minuti più tardi, alle ore 11:33 con una magnitudo di 2.7. La scossa è stata avvertita chiaramente anche dai cittadini di Fidenza, Salsomaggiore e Parma oltre alle città di Varano, Valmozza e Terenzo. L’epicentro è stato rilevato a due chilometri da Solignano, mentre la profondità del sisma è stata di 28 chilometri. Non risultano per il momento danni a cose o persone.





Terremoto a Parma

