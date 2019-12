I vigili del fuoco hanno lavorato per 4 ore prima di poter spegnere completamente l'incendio divampato in un ristorante in Trentino.

Momenti di grande paura nella notte tra giovedì 19 dicembre e venerdì 20 dicembre a Nago a causa di un vasto incendio divampato in un ristorante. Erano circa le 3 di notte quando le fiamme hanno avvolto il locale, fortunatamente chiuso in quel momento. I vigili del fuoco accorsi sul posto hanno comunque valutato l’evacuazione della palazzina nella quale sorge il locale, occupata da alcuni appartamenti: due le famiglie che hanno dovuto lasciare il proprio appartamento in via precauzionale.

Incendio in un ristorante

Momenti di grande paura a Nago, in Trentino Alto Adige, dove un ristorante tex mex è stato avvolto dalle fiamme nella notte tra giovedì e venerdì. Il locale era chiuso quando all’improvviso, per cause ancora in via di chiarimento, è scoppiato l’incendio.

I residenti dello stesso palazzo sono stati evacuati e sul posto sono giunti i vigili del fuoco. Sono state necessarie ore di lavoro per domare completamente le fiamme e mettere in sicurezza lo stabile. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per chiarire l’esatta causa scatenante del rogo.





Famiglie evacuate

L’incendio è divampato alle 3 di notte, orario in cui il ristorante era chiuso al pubblico. Tale circostanza ha quindi permesso di non rilevare la presenza di vittime o feriti a causa delle fiamme. Tuttavia, il tex mex sorge al piano terra di una palazzina con abitazioni, le quali sono state evacuate dai vigili del fuoco accorsi: “Provvederemo al più presto a trovare una sistemazione alle famiglie rimasta senza casa” ha detto il sindaco di Nago.