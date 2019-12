I genitori di Isela, ragazzina scomparsa da Bergamo, hanno diffuso un appello per ritrovare loro figlia.

Sono ore di grande apprensione per la famiglia di Isela, una giovane di 14 anni scomparsa da Bergamo lunedì 16 dicembre 2019. La famiglia ha diffuso le sue foto e descritto i vestiti che indossava l’ultima volta che è uscita di casa, con la speranza che qualcuno la avvisti.

Isela scomparsa da Bergamo

Di Isela non si hanno più notizie da quando, nella suddetta data, non ha fatto ritorno a casa dopo la scuola. Preoccupato, il padre ha iniziato a cercarla nel pomeriggio senza trovare alcuna traccia di lei, se non una signora a cui intorno alle 15:00 la ragazza avrebbe chiesto un telefono per contattare un’amica. La giovane, che frequenta la terza media all’istituto Camozzi della città, non ha infatti con sé il suo cellulare.

Ha invece al suo seguito carta d’identità e tessera sanitaria.

I genitori sono molto preoccupati e hanno affermato di non aver percepito alcun gesto o discorso che potessero far presagire ad un allontanamento volontario. La madre ha pubblicato una richiesta d’aiuto sul suo profilo Facebook, spiegando che al momento dell’uscita di casa la figlia indossava un giubbino giallo, un paio di jeans neri e delle Dr. Martens. Isela ha occhi verdi, capelli castani e una corporatura normale.

Ha invitato chiunque avesse notizie di lei o pensasse di averla vista a contattare il numero 3277767575 o ad avvisare le forze dell’ordine, impegnate sul territorio nella sua ricerca. Infine ha condiviso alcune foto della figlia insieme a particolari dei vestiti e degli oggetti che aveva indosso.

Tanti i messaggi e gli appelli lanciati sui social network da amici e parenti, con la speranza che possano servire a ritrovare la 14enne.