Funerali della bimba morta in ospedale a Sondrio: “Reazioni disumane”

Mistura Alimi è la bimba di 5 mesi morta all'ospedale di Sondrio: la mamma della piccola aveva ricevuto insulti razzisti dai pazienti in attesa.

La mamma della bambina morta all’ospedale Sondrio era stata vittima di pesanti insulti razzisti provenienti dalle persone che aspettavano il proprio turno in sala d’attesa. Un episodio che ha destato scalpore in tutta Italia. la donna aveva chiesto che le esequie venissero celebrate con rito cattolico, in quanto la famiglia si recava frequentemente in Chiesa. L’Amministrazione Comunale, quindi, si è fatta carino delle spese. Nella Chiesa di San Rocco si sono svolti i funerali della bimba di 5 mesi deceduta al pronto soccorso di Sondrio. A presiedere la celebrazione è stato Giacinto Panfilo, il direttore dell’istituto salesiano di Sondrio





Sondrio, funerali bimba morta in ospedale

Sabato 14 dicembre una bimba di 5 mesi è morta al pronto soccorso dell’ospedale di Sondrio. La mamma della piccola, una donna nigeriana, aveva ricevuto degli insulti razzisti dai pazienti in sala d’attesa. I genitori avevano notato che la neonata faticava a respirare ed erano scesi in strada per chiedere aiuto.

All’arrivo in ospedale, però, non c’è stato nulla da fare. La madre si è lasciata andare alle urla e al pianto scatenando le reazioni degli altri presenti. I funerali della bimba morta a Sondrio si sono svolti nella Chiesa di San Rocco: hanno partecipato centinaia di persone, tra le quali anche gli assessori Andrea Massera e Barbara Dell’Erba.

Il vescovo della diocesi di Como, monsignor Oscar Cantoni, ha voluto omaggiare la piccola con queste parole: “La morte della piccola Mistura mi riempie di profonda tristezza. Mi hanno anche rattristato e sconcertato i racconti delle reazioni, profondamente disumane, che sono seguite all’udire le grida strazianti della mamma, espressione di sommo dolore, per la morte di Mistura”. Tuttavia, ha proseguito, “posso assicurare che l’animo dei sondriesi, ma anche degli abitanti della Valtellina, si discosta radicalmente da quanto è avvenuto, perché il cuore di tutti palpita di rammarico e soprattutto è colmo di tanta tenerezza nei vostri confronti e della vostra amatissima Mistura”.