L'auto su cui viaggiava Antonio Palmisano è finita fuori strada e per lui non c'è stato nulla da fare. Feriti quattro colleghi.

È il 60enne Angelo Palmisano la vittima del drammatico schianto avvenuto nella notte tra il 25 e il 26 dicembre a Montalbano Jonico, in provincia di Matera. L’uomo era in auto con alcuni colleghi al termine della serata lavorativa presso un locale della zona dove aveva prestato servizio di sicurezza. Per cause ancora tutte da accertare, però, il conducente ha perso il controllo del veicolo che è finito fuori strada andando contro il guard rail che delimita la carreggiata. La lamiera ha trafitto l’auto sfondandola e ferendo gravemente gli occupanti.

Auto fuori strada: un morto

L’auto è andata completamente distrutta a seguito dell’impatto e per Palmisano non c’è stato nulla da fare: il suo corpo è stato letteralmente trafitto dal ferro. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono sono accorsi i vigili del fuoco che si sono occupati di estrarre dalle lamiere gli occupanti del veicolo per affidarli alle cure dei sanitari.

Per il 60enne, tuttavia, i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, avvenuto praticamente sul colpo. Stando ad una prima ricostruzione, i quattro stavano rientrando dal lavoro.





Quattro persone in ospedale

I coinvolti sono stati soccorsi e trasportati negli ospedali della zona: le loro condizioni sarebbero serie ma non gravissime. Nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita. A quanto si apprende, i due feriti più gravi sarebbero stati trasportati con l’elisoccorso all’ospedale San Carlo di Potenza. Gli uomini della Polizia stanno indagando sulle cause dello schianto.