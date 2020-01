Aggressione Bologna. 23enne scambia una passante per una prostituta e pretende un rapporto sessuale. Fermato il giovane: aveva precedenti.

Shock a Bologna. Risale al 3 gennaio scorso l’episodio avvenuto in via Shakespeare, dove un 23enne è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale dopo aver aggredito una passante e averla scambiata per una prostituta. L’uomo avrebbe preteso un rapporto sessuale dalla donna, spogliandola al suo rifiuto.

L’aggressione a Bologna

Risale al 3 gennaio scorso l’episodio shock avvenuto a Bologna, in via Shakespeare. Protagonista della vicenda un 23enne maliano, fermato immediatamente dalle forze dell’ordine. Secondo le ricostruzioni fornite, l’uomo avrebbe scambiato una passante per una prostituta, pretendendo da quest’ultima un rapporto sessuale. La donna, rifiutatasi, sarebbe stata quindi aggredita e spogliata. Allertati i Carabinieri, il 23enne sarebbe stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. La vittima dell’aggressione è una 24enne di Bologna, che avrebbe raccontato di essere stata aggredita mentre camminava in una zona isolata della città a seguito del suo rifiuto.





L’intervento dei passanti

Ad evitare il peggio l’intervento di alcuni passanti, che anche grazie all’aiuto di un agente di Polizia fuori servizio, sono riusciti a fermare l’atto, evitando che si consumasse pienamente la violenza sessuale.

Da segnalare come il 23enne, prima di essere bloccato dalle forze dell’ordine, abbia aggredito con calci e pugni i passanti intervenuti, compreso il poliziotto, che avrebbe riportato 10 giorni di prognosi. Sul posto, oltre i Carabinieri, presente anche il 112. Il giovane, che aveva precedenti, è stato condotto in carcere.