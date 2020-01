Arrestata Adriana Pereira Gomes, nuora di Simonetta Gaggioli: l'avrebbe mandata in overdose per poi abbandonarne il cadavere sulla strada.

A cinque mesi di distanza dal ritrovamento del suo corpo in un sacco a pelo, nuovi elementi emergono sull’omicidio di Simonetta Gaggioli: responsabile della sua morte sarebbe la nuora, che l’avrebbe avvelenata facendole iniettare una dose massiccia di farmaci.

Simonetta Gaggioli: il ruolo della nuora

Da quanto il 3 agosto 2019 il suo cadavere fu trovato ai lati della vecchia statale Aurelia a Riotorto (in provincia di Livorno), le indagini per capire cosa stesse dietro al suo decesso non sono mai terminate. La svolta è arrivata sabato 11 gennaio 2020 con l’arresto della 32enne Adriana Pereira Gomes, compagna del figlio della vittima Filippo Andreani. La coppia era indagata da mesi per omicidio volontario e occultamento di cadavere.

Secondo gli inquirenti la donna avrebbe fatto assumere alla suocera una dose di farmaci pari a dieci volte quella consentita.

Una volta morta, si sarebbe fatta carico da sola del cadavere. Dopo averlo trasportato fuori dalla sua abitazione di Riotorto, lo avrebbe infatti messo in auto per poi abbandonarlo sul ciglio della strada. Una circostanza confermata nel corso dell’esperimento giudiziale in incidente probatorio svolta il 3 gennaio 2020.





Ancora da chiarire i motivi per cui la donna avrebbe ucciso Simonetta. Per la Procura di Livorno l’avrebbe fatto per due cause. Da una parte che per un rapporto conflittuale con lei, dall’altra per ottenere qualche beneficio nell’eredità che il figlio avrebbe ottenuto. Tra l’altro, non dando comunicazione del decesso, avrebbe trasferito la pensione della Gaggioli sul suo conto corrente bancario dopo averla prelevata con il bancomat della defunta.

L’arresto di Adriana alleggerirebbe la posizione di Filippo, che potrebbe essere scagionato dal sospetto di essere complice dell’omicidio.

