Prima un incidente stradale, poi una lite furiosa con tanto di accoltellamento: la vicenda è successa a Macerata. Ferito un 21enne.

Un incidente stradale tra due automobilisti poteva avere conseguenze ben peggiori e finire in modo tragico. La vicenda è successa a Macerata, nelle Marche, durante il pomeriggio di martedì 14 Gennaio 2020. Una scorretta manovra di uno dei due protagonisti del sinistro, un uomo di 45 anni di origini macedoni e un 21enne maceratese, ha scatenato una discussione fattasi via via sempre più accesa.

La lite è presto degenerata. Dagli insulti si è passati alle spinte; poi il 45enne ha estratto un coltello. L’uomo, in preda alla furia, avrebbe accoltellato il giovane di Macerata causandogli una profonda ferita all’altezza del torace. Poi sarebbe fuggito verso il centro della città.

Sul posto sono prontamente intervenuti la polizia e l’ambulanza. I soccorsi hanno trasportato il ragazzo, trovato in una pozza di sangue, al pronto soccorso.

Le forze dell’ordine hanno poi ascoltato i testimoni presenti iniziando le ricerche dell’aggressore.





Accoltellamento Macerata dopo una lite

La caccia all’uomo, coordinata dalla Squadra Mobile e dalla Municipale grazie anche alla visione delle immagini di videosorveglianza, ha portato all’identificazione del macedone. L’uomo si era rifugiato presso la sua abitazione. Appena ha visto gli agenti di polizia intorno a casa ha chiamato il proprio avvocato.

In seguito, l’uomo si è recato negli uffici della Municipale, dove lo attendevano anche gli agenti della Questura. Gli inquirenti stanno indagando per accertare l’esatta dinamica dei fatti. Il 21enne rimasto ferito si trova attualmente ricoverato in ospedale con una prognosi di 25 giorni. Fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.