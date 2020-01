É di un morto e tre feriti il bilanci di un grave incidente verificatosi sulla A14: a perdere la vita è stato un bimbo di 3 anni.

Tragedia sulla A14 Bologna-Taranto, dove nel tardo pomeriggio di martedì 14 gennaio 2020 due autovetture sono rimaste coinvolte in un incidente tra Poggio Imperiale e Termoli. Nella colluttazione ha perso la vita un bimbo di 3 anni e altre tre persone sono rimaste ferite.

Incidente sulla A14 tra Poggio Imperiale e Termoli

Per cause in via di ricostruzione da parte delle forze dell’ordine, due auto si sono scontrate lungo il tratto autostradale al confine tra Puglia e Molise in direzione Nord. In particolare il sinistro è avvenuto al km 495 in territorio di Chieuti, appena superato il tratto molisano, nei pressi di una stazione di servizio.

Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che, giunti sul posto, hanno dovuto constatare la morte di un bimbo che si trovava in auto con il padre.

A causa del violento impatto anche quest’ultimo è rimasto gravemente ferito tanto da essere trasportato in ospedale tramite l’elisoccorso. La famiglia è residente tra Chieuti e Lesina ma ha parenti anche a San Martino in Pensilis dove la notizia della morte del piccolo ha suscitato grande dolore. Ferite anche le due persone che viaggiavano nell’altra vettura coinvolta.





Presenti sul luogo dell’incidente i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 7° Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia. Per permettere i soccorsi medici e meccanici il tratto autostradale coinvolto è rimasto chiuso al traffico e ciò ha causato la creazione di 2 km di coda. Per farla smaltire, la Polizia Stradale ha fatto convergere contromano i veicoli verso l’ uscita di Poggio Imperiale.