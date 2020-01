In provincia di Como, una 17enne è stata colpita gravemente da un pezzo di cornicone staccatosi da un palazzo. Gravi le sue condizioni.

A Porlezza, in provincia di Como, una 17enne è stata colpita da un pezzo di cornicone staccatosi da un palazzo. La ragazza è stata trasportata d’urgenza al Niguarda di Milano, ma versa in condizioni critiche.

Como, 17enne in gravi condizioni

Nel pomeriggio di sabato 18 gennaio a Porlezza, una frazione di Como vicino al lago di Lugano, una giovane 17enne era appena uscita da un negozio del centro, in via Ceresio, quando dei pezzi di cornicione si sono staccati da un palazzo, colpendola in pieno. Ad accorgersi dell’incidente sono stati dei passanti che puntualmente hanno chiamato i soccorsi e i vigili del Fuoco per chiudere la zona sottostante al palazzo.

Prognosi riservata

L’Azienda regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto in codice rosso un’ambulanza e un elicottero, decollato preventivamente da Como.

La ragazza è stata trasportata d’urgenza al Niguarda di Milano, ma già sull’elicottero la situazione è apparsa molto grave, visto che la ragazza versava in condizioni critiche. Al momento si trova nel reparto di Terapia Intensiva, ma in prognosi riservata.

Nel frattempo sul luogo dell’infausto incidente i vigili del Fuoco e i carabinieri di Menaggio hanno cercato di ricostruire la scena con testimoni e passanti, per capire se il crollo potesse essere eviatato. Dai primi sopralluoghi, pare che il palazzo in questione sia in buone condizioni strutturali, a parte il cornicione, alimentando di conseguenza la tristezza e la rabbia per la sfortuna di un episodio che purtroppo ha colpito la giovane ragazza.