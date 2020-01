Alcuni operai hanno trovato un cadavere mummificato a Torre del Greco: potrebbe trattarsi di un senzatetto.

Macabro ritrovamento a Torre del Greco (in provincia di Napoli), dove nella mattinata di venerdì 24 gennaio 2020 è stato rinvenuto un cadavere mummificato. Le autorità stanno svolgendo i dovuti accertamenti e dando avvio alle procedure di identificazione.

Cadavere mummificato a Torre del Greco

L’evento si è verificato ad opera di alcuni operai precisamente in via Montedoro, non troppo distante dal Maresca, l’ospedale cittadino. Gli impiegati della ditta che si occupa della gestione del servizio idrico stavano effettuando un sopralluogo nella zona, quando davanti a loro hanno visto un cadavere. Dopo l’iniziale choc, hanno immediatamente chiamato le forze dell’ordine.

I Carabinieri sono giunti sul posto e hanno effettuato tutti i rilievi necessari a capire come l’uomo sia morto e da quanto il suo corpo giacesse lì.

L’avanzato stato di decomposizione fa supporre che il decesso sia avvenuto da tempo.





Le autorità non sono ancora riuscite a risalire alla sua identità, ma dalle prime informazioni sembrerebbe che si tratti di un senzatetto. A chiarire il tutto sarà comunque l’autopsia disposta dal pm che renderà note le cause della morte. Se si trattasse di una persona senza fissa dimora le cause del decesso potrebbero essere naturali e causate dal freddo patito in una notte trascorsa all’addiaccio. I casi del genere sono purtroppo molti anche in altre città. Per esempio a Milano, non molto tempo prima, erano stati trovati cadaveri di clochard fuori dalle stazioni delle metropolitane o sulle panchine.

Gli inquirenti non esclusono comunque alcuna ipotesi e lasciano aperte tutte le possibilità.