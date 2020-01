I cadaveri di un uomo e una donna sono stati trovati in un'abitazione a Brindisi: potrebbe trattarsi di un omicidio-suicidio.

Tragedia a Ceglie Messapica, comune in provincia di Brindisi, dove nel pomeriggio di sabato 25 gennaio 2020 sono stati trovati due cadaveri, di un uomo e una donna, in una casa del centro storico, precisamente in via Votano. Le forze dell’ordine indagano su quanto accaduto, anche se l’ipotesi più accreditata sembra essere quella di un omicidio seguito da suicidio.

Cadaveri trovati in casa a Brindisi

Ad avvalorare questa prima ricostruzione ci sarebbe il fatto che accanto al corpo dell’uomo è stato rinvenuto anche un coltello. Inoltre il corpo della donna giaceva senza vita sul balconcino, dettaglio che lascerebbe intendere che abbia cercato di raggiungere la strada per trovare soccorso. Non sarebbe poi riuscita ad andare oltre e a scendere le scale per recarsi al piano terra. Per ora le ipotesi restano comunque tutte aperte, compresa quella che possa essersi trattato di un duplice omicidio.

A dare l’allarme sarebbero stati dei vicini di casa che hanno sentito delle urla provenire dall’abitazione.

Nel momento in cui sono giunte le forze dell’ordine la tragedia si era però già consumata e le autorità non hanno potuto far altro che effettuare il tragico ritrovamento. La Procura ha inviato su posto anche il medico legale per effettuare un’ispezione. .

Stando ai media locali le due vittime, di cui non sono ancora note le generalità, sarebbero una donna seguita dalla Caritas locale e un amico di famiglia. Il marito di lei si troverebbe invece in caserma dopo che i militari l’hanno prelevato dal luogo in cui lavorava per ragioni ignote.

Forse tra i due deceduti c’era anche una situazione sentimentale, che avrebbe innescato la discussione finita in tragedia. A chiarirlo ci penseranno comunque le indagini delle forze dell’ordine.