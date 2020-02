Aveva 44 anni Roberta Valgiovio quando una polmonite batterica le ha causato alcuni problemi respiratori: il ricovero in ospedale non è bastato.

Una donna di 44 anni muore per polmonite batterica e lascia i suoi tre figli: lutto a Montichiari, in provincia di Brescia. La giovane mamma era stata ricoverata presso l’ospedale di Desenzano del Garda dieci giorni fa, ma le sue condizioni si sono subito aggravate. Sui social sono moltissimi i messaggi di cordoglio di amici, parenti e conoscenti: i funerali si svolgono lunedì 10 febbraio nel Duomo di Montichiari.





Donna 44enne muore per polmonite batterica

Roberta Valgiovio, una donna di 44 anni, muore per una polmonite batterica presso l’ospedale di Desenzano del Garda in provincia di Brescia. Ricoverata dieci giorni prima per alcune complicanze respiratorie, le sue condizioni non sono migliorate e la donna è deceduta. Lascia tre figli e il marito Fabio a Vighizzolo, una frazione di Montichiari.

La donna, molto conosciuta nella piccola frazione del comune di Brescia, ha gettato nel dolore e nello sconforto tutto il paesino che si è stretto attorno alla famiglia. Per lei, inoltre, sono apparsi moltissimi messaggi di cordoglio sui social da amici, parenti, colleghi e conoscenti. “Veglia sulla tua famiglia”, le scrive qualcuno, “buon viaggio” e “un dolce abbraccio”, scrivono invece le amiche. Sul suo profilo Facebook si vedono moltissime immagini dei suoi tre bambini e del marito, ai quali era legatissima. Ancora molto piccoli, dovranno ora crescere insieme a papà Fabio, affranto per la perdita prematura della moglie. I funerali per la giovane mamma di 44 anni si tengono nel Duomo di Montichiari nel pomeriggio di lunedì 10 febbraio.