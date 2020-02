A Padova una mamma riporta: "Il mio bambino di 8 anni molestato al parco. I Carabinieri stanno ricostruendo l'accaduto"

Un uomo molesta un bambino di 8 anni a Padova. A presentare la denuncia per abusi è la madre, preoccupata dal racconto del figlio. La mamma si è rivolta alla questura padovana, ripercorrendo le tappe dell’avvicinamento del molestatore al bimbo. Nella mattinata di domenica 16 febbraio, il bambino stava percorrendo in bicicletta le strade del quartiere Salboro. Improvvisamente, uno sconosciuto si è avvicinato mimando inequivocabilmente gesti sessuali. L’uomo avrebbe chiesto al bambino di toccarlo in parti intime e lo avrebbe invitato a salire in macchina con lui.

Padova, sconosciuto molesta un bambino di 8 anni

Il bambino si è spaventato ed è scappato. Tornato a casa, ha raccontato l’incontro a sua madre, che si è immediatamente rivolta ai Carabinieri. Grazie alla ricostruzione effettuata dal bambino, la questura sta provando a risalire all’identità dell’uomo.

“È stato fermato da un’utilitaria di colore azzurrino, quattro porte con barre portapacchi sul tetto e sedili scuri” ha detto la donna. Il presunto pedofilo è un ragazzo giovane, all’incirca sui 18 anni, di bassa statura. Il molestatore ha la carnagione olivastra, capelli e occhi scuri, baffi e occhiali da vista. Al momento dell’incontro con il bambino, indossava scarpe da ginnastica, giubbotto a pois nero e bianco e pantaloni blu.





La madre ha anche lanciato un appello su Facebook, rivolgendosi direttamente al molestatore: “A te che ti riconosci in questo appello, voglio dare un consiglio: vai a Costituirti dai carabinieri e sarai aiutato“. Aggiunge poi: “Chiunque lo abbia visto e abbia informazioni sulla targa o sul tipo di veicolo, o avesse riconosciuto il ragazzo, contatti il 112 senza esitazione”.