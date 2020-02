Un caso sospetto di coronavirus a Genova: un ragazzo di 20 anni è stato ricoverato all'ospedale San Martino dopo essere tornato dalla Cina.

Un ragazzo di 20 anni è stato ricoverato all’ospedale San Martino di Genova per un caso sospetto di coronavirus. Il giovane è un cittadino cinese da poco tornato dalla Cina e attualmente sotto osservazione nel reparto di Malattie infettive. C’è apprensione anche per l’italiano risultato positivo al coronavirus sulla Diamond Princess, ancora ancorata al largo dell’isola di Yokohama, in Giappone, in attesa del rimpatrio dei passeggeri ancora a bordo.

Le informazioni sulle condizioni di salute del ragazzo risultano, al momento, ancora frammentarie. Secondo prime indiscrezioni, sembra che il giovane abbia contattato il 118 dopo aver presentato alcuni sintomi compatibili con il contagio da coronavirus.

Resta invece in isolamento volontario a Sanremo il cittadino italiano sbarcato, insieme ad altri quattro connazionali, dalla nave da crociera Westerdam, in Cambogia. Tra i passeggeri – fatti scendere senza essere prima sottoposti a quarantena o ad altri controlli approfonditi – c’era infatti anche una donna statunitense risultata positiva al coronavirus.

Le autorità sanitarie della Liguria hanno fatto sapere che l’uomo è risultato negativo ai test, ma che resterà sotto osservazione per escludere il rischio di contagio: “Sarà sottoposto alle misure di sorveglianza sanitaria previste dal protocollo implementato da Regione Liguria”. Il governatore Giovanni Toti ha sottolineato che la situazione è, al momento, sotto controllo e che l’uomo “non avrebbe l’obbligo dell’isolamento. È sano, è a casa, non presenta nemmeno i sintomi di un raffreddore”.

“Resterò in quarantena, a casa, per 14 giorni” ha spiegato l’uomo tramite i propri canali social. “Non vi sto prendendo in giro, sono un po’ infelice per questa situazione”.