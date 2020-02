Medico de Policlinico risultato positivo al coronavirus a Milano

Nuovo contagio in Lombardia, questa volta si tratta di un medico del Policlinico di Milano. L’uomo era ricoverato all’ospedale Sacco da diversi giorni, per una polmonite. Dopo essere stato sottoposto ai test per il coronavirus, è risultato positivo. Lo rende noto l’Agenzia Nova da fonti ospedaliere. Oltre a lui, altro personale del reparto in cui il medico lavora ha presentato sintomi simili negli scorsi giorni: su di loro verranno effettuati tamponi per verificare la presenza o meno del virus.

Coronavirus Milano, medico contagiato

Intanto la direzione sanitaria sta provando a ricostruire i contatti che l’uomo ha avuto negli scorsi giorni ed effettuare verifiche sulle persone che hanno avuto a che fare con lui. Queste sono state invitate a non recarsi a lavoro, a scopo preventivo.

Intanto il reparto in cui il medico del Policlinico lavora è rimasto aperto.

Contagiato un dipendente Unicredit

È risultato positivo al coronavirus anche un dipendente dell’Unicredit di piazza Gae Aulenti. Il medico dell’azienda ha disposto che tutti i 1.600 dipendenti non vadano al lavoro il 24 febbraio.