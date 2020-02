Un terremoto di magnitudo 3.1 è stato registrato a Comacchio, in provincia di Ferrara.

Un terremoto di magnitudo 3.1 è stato registrato in provincia di Ferrara alle ore 16.39 di domenica 23 febbraio. L’epicentro è stato individuato a 12 chilometri dal comune di Comacchio. Al momento non si ha notizia di danni a persone o cose.

Terremoto a Ferrara

In Emilia Romagna torna la paura, non solo per l’emergenza coronavirus che sta mettendo in ginocchio gran parte del Nord Italia e che ha portato alla chiusura delle scuole anche nella regione, ma anche per una nuova scossa di terremoto registrata nella provincia di Ferrara.

Il giorno precedente, intorno alle ore 14.30, era stato registrato un sisma di magnitudo 3.4 in provincia di Reggio Emilia, con ipocentro a una profondità di soli 6 chilometri.

Non sono stati registrati danni a persone o cose, ma la scossa è stata chiaramente avvertita.