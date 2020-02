Potrebbe essere stato individuato il paziente zero che, dal Veneto, avrebbe diffuso il coronavirus in Lombardia a partire dal lodigiano.

Possibile svolta nell’individuazione del paziente zero che avrebbe diffuso il coronavirus a Vo’ Euganeo, in Veneto. Si tratterebbe di un uomo di 60 anni, agricoltore di Albettone (in provincia di Vicenza), che avrebbe frequentato Codogno e altri centri del lodigiano. Nel frattempo arriva la conferma degli oltre 200 casi accertati in Italia, 165 dei quali sarebbero in Lombardia, mentre 27 si troverebbero in Veneto.

Coronavirus, forse individuato paziente zero

Le autorità potrebbero aver individuato il possibile paziente zero che ha diffuso il coronavirus: da quanto si apprende, sarebbe un uomo di 60 anni di Vo’ Euganeo. Da lui potrebbe quidni essere scoppiata l’epidemia di coronavirus che ha portato al decesso di Adriano Trevisan, delle due donne lombarde (una di Crema e l’altra del lodigiano) e dell’ultimo paziente di Bergamo.

Potrebbe inoltre essere lui l’iniziatore dei contagi che stanno colpendo ormai l’intero Nord Italia. Il paziente zero potrebbe essere un agricoltore 60enne di un paese vicino a Vo’ Euganeo, Albettone (vicino a Vicenza). L’uomo frequentava assiduamente i bar di Vo’ ed era stato a Codogno e in altri centri del lodigiano nelle scorse settimane. Ora, inoltre, ha presentato alcuni sintomi sospetti tra i quali la tosse e sintomi influenzali.





Giuliano Martini, il sindaco di Vo’ Euganeo ha comunicato alla popolazione: “Abbiamo avvisato l’Usl di competenza e il sindaco di Albettone” sulla possibile individuazione del paziente zero. “Ora – prosegue il primo cittadino – il 118 lo porta a fare tampone”.