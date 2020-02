Impastatrice planetaria multifunzione: le migliori sul mercato

Avete voglia di cucinare un buon dolce per voi o per i vostri amici? Allora per questo l’impastatrice planetaria verrà in vostro aiuto. Si tratta infatti di un’attrezzatura fondamentale da avere nella vostra cucina soprattutto se vi piace dilettarvi nel settore della pasticceria.

Impastatrice planetaria multifunzione

Esistono molti modelli di planetarie sia per uso professionale che per uso casalingo, che possono essere usati per montare, amalgamare ed impastare. Infatti il termine planetaria riprende proprio il movimento della macchina che è simile a quello dei pianeti. Lo strumento è formato da tre accessori fondamentali: la frusta per montare, il gancio per impastare composti pesanti e la paletta per mescolare. Ogni planetaria ha solitamente in dotazione almeno 3 tipi di frusta.

Ci sono la frusta foglia, che è quella che sostituisce il cucchiaio di legno o le mani, ideale quando si utilizzano ingredienti come uova e farine, che sono più consistenti e compatti.

Poi c’è la frusta a filo, che si usa per impasti più leggeri, liquidi o spumosi come la panna, dove generalmente lo sforzo della lavorazione è inferiore ma i tempi sono più lunghi. Infine c’è il Gancio, strumento che va benissimo per la pasta fatta in casa o per lavorare gli impasti per il pane, la pizza, il panettone ecc… Con il gancio è possibile un composto elastico e compatto che richiedi maggiori sforzi nella lavorazione.

Per utilizzare lo strumento, basterà inserire gli ingredienti nel contenitore d’acciaio. All’inizio si usa una velocità minima, ma man man si aumenta sempre di più. Per i dolci, ci sono ricette per cui bastano pochissimi minuti come muffin e frolla e in questo caso l’impastatrice planetaria viene in vostro aiuti mescolando, ma non troppo.

Per il salato invece, ci vuole un po’ più di tempo per impastare e questo al fine di amalgamare al meglio tutti gli ingredienti.

E’ bene tenere distinte l‘impastatrice semplice e quella planetaria, in quanto la prima compie un unico movimento, quello rotatorio, mentre la seconda fa un movimento rotatorio e uno planetario (che ricorda appunto quello dei pianeti che ruotano attorno al proprio asse).



Impastatrice planetaria multifunzione Amazon

Se volete avere questo prodotto il prima possibile a casa vostra senza girare per negozi di elettrodomestici, potete puntare su Amazon dove troverete una vasta gamma di prodotti per tutte le vostre esigenze sia di qualità sia di prezzo.

Di seguito si riportano alcuni degli articoli più acquistati su Amazon e su ricordi che al clic sarà possibile visualizzare l’intero catalogo.

1)Kenwood impastatrice planetaria. Si tratta di un’ elegante ciotola in acciaio con capacità da 5 L dotata di pratico manico per agevolare l’impugnatura, e di 3 utensili di miscelazione ed impasto in metallo.

2)Bosch Macchina da Cucina. Si tratta di una ciotola in plastica con coperchio antischizzo e introduttore alimenti, di 3 utensili che son gancio per impasti duri, frusta per impasti morbidi e frusta in acciaio inossidabile per montare tutti gli ingredienti.

3) Cookme Impastatrice planetaria. Con il design speciale di dissipazione del calore inferiore e laterale potete far funzionare la impastatrice planetaria al meglio.

Le ventose in silicone antiscivolo assicurano la stabilità della macchina durante il lavoro, e sono di lunga durata.

4)Impastatrice planetaria. Aikok robot. Questo prodotto riesce a simulare il movimento della mano, mixer in stile planetario con gancio doppio per impastare con facilità impasti a lievitazione. Aicok Impastatrice Professionale è in modo veloce e meno faticoso rispetto al lavoro manuale.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli , Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.