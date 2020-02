La prima bambina italiana ad essere stata contagiata da coronavirus ha 4 anni e potrebbe aver preso il virus nell'ospedale di Codogno.

Coronavirus, prima bambina contagiata

Ha 4 anni la prima bambina italiana contagiata dal coronavirus e vive a Castiglione d’Adda, uno degli epicentri del focolaio di coronavirus. Da quanto si apprende, la piccola potrebbe aver contratto la malattia all’ospedale di Codogno, dove si trova il paziente 1, l’uomo lodigiano di 38 anni. Le sue condizioni non sarebbero gravi, ma la piccola rimane confinata in casa.





“I bambini sembrano essere meno colpiti dall’infezione e mostrano un andamento benigno rispetto all’adulto, anche se non sono ancora chiari i meccanismi di base – hanno spiegato gli specialisti dell’Unità operativa di Immunoinfettivologia pediatrica dell’ospedale Bambino Gesù di Roma –.

Tuttavia, sappiamo che i coronavirus sono la causa più frequente di raffreddore e i bambini vanno incontro ripetutamente a infezioni da coronavirus: è possibile che la risposta immunitaria a infezioni recenti da coronavirus aiuti i bambini a difendersi meglio anche dal nuovo coronavirus. Inoltre, il sistema immunitario dei bambini potrebbe essere in grado di rispondere meglio all’infezione perché più reattivo”.

Anche in passato, ricordano gli esperti, “durante l’epidemia di SARS del 2003, i casi di contagio certificati tra i bambini furono solo 80, mentre quelli sospetti 55. Nessun bambino o adolescente morì a causa della Sars. Durante l’epidemia di Mers nel 2012 in Medio Oriente – invece -, la maggior parte dei bambini contagiati non ha manifestato sintomi”.