Coronavirus, messa in quarantena un’intera scuola elementare a Cremona

Un'intera scuola elementare della provincia di Cremona è stata messa in quarantena a causa dell'emergenza coronavirus. Cento bimbi in isolamento.

Una scuola elementare di Soresina, in provincia di Cremona, è stata messa in quarantena dall’autorità sanitaria regionale dopo che uno degli alunni è risultato positivo al coronavirus. Il bambino è infatti uno dei minori contagiati della Lombardia e attualmente stava trascorrendo un periodo di isolamento in casa dopo essere stato dimesso dall’ospedale negli scorsi giorni. A causa della quarantena pertanto, anche gli altri cento suoi compagni di scuola dovranno essere sottoposti a un periodo di isolamento domiciliare.