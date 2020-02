Morto Ettore, il neonato rimasto coinvolto nell'incidente stradale a Pozzolengo, in provincia di Brescia.

Non ce l’ha fatta il piccolo Ettore, il neonato rimasto coinvolto nel tragico incidente stradale di martedì 25 febbraio a Pozzolengo, in provincia di Brescia. Il piccolo aveva appena 12 giorni. Era stato portato con urgenza in ospedale in elisoccorso, ma le sue condizioni erano apparse da subito disperate. I medici hanno sperato, assieme ai genitori, in un miracolo, che alla fine non si è realizzato. Il bambino ha lottato per due giorni, poi si è dovuto arrendere a causa delle gravi ferite riportate.

Incidente a Brescia, morto neonato

Secondo le prime informazioni circolate a seguito dell’incidente, sembrerebbe che il Suv a bordo del quale viaggiava la madre si sarebbe ribaltato dopo una curva. La macchina ha terminato la corsa in un canale adiacente alla carreggiata.

I soccorsi sono arrivati sul posto immediatamente. Il piccolo, come già accennato, è stato portato in ospedale in condizioni disperate. I sanitari sono arrivati sul posto con due ambulanze. Il neonato era stato trasferito agli Spedali Civili di Brescia in elisoccorso dopo essere stato intubato sul luogo dell’incidente.





La dinamica dell’incidente rimane comunque ancora da chiarire. Sul posto sono quindi ancora al lavoro gli uomini e le donne della polizia stradale di Desenzano. Dalle prime informazioni sembra però già certo che l’auto della donna si sia ribaltata dopo una curva. La madre non è in condizioni gravi e potrebbe riprendersi presto. Ora potrebbe essere avviata un’indagine giudiziaria per attribuire le responsabilità dell’accaduto.