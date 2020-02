Padre Livio cita la Madonna di Medjugorie e su Radio Maria professa: "Con il Coronavirus si sta realizzando il periodo di Satana".

Per l’emittente cattolica Radio Maria, numero uno in Italia per share, il Coronavirus sarebbe una punizione divina. A farlo è stato il nome e volto noto del programma più seguito, padre Livio Fanzaga.

Radio Maria: piaga Coronavirus

Il Coronavirus sarebbe l’anticamera dell’Apocalisse, una piaga di Dio abbattutasi sugli uomini affinché si convertano. Questa la tesi di padre Livio, che fa spesso riferimenti ai messaggi della Madonna di Medjugorje applicati alla realtà.

Sarebbe stata infatti la Vergine a ispirare i suoi pensieri, secondo quanto detto al veggente Ivan Dragicevic il 17 settembre 2012: “Si sta realizzando il periodo di Satana, la natura è ormai ostile a noi e con questo Coronavirus abbiamo aperto gli occhi”, commenta il sacerdote.





Coronavirus come la peste

Padre Livio ai microfoni di Radio Maria dice che vuole avvertirci della portata di questa epidemia.

Prosegue poi accostandola alla peste raccontata dal Boccaccio nell’Alto Medioevo, all’influenza Spagnola che sterminò tantissime persone e a ciò che fu riportato dal Manzoni nel 1600.

Come in passato, dovremmo fare attenzione al messaggio che si cela dietro a queste epidemie: convertirci al cattolicesimo per essere salvati. Per sottolineare i rimandi a sfondo religioso, padre Livio non perde occasione di ricordare che tutto ha avuto inizio in Cina, dove avvengono persecuzioni anticristiane.

“Accadranno cose terribili”

In Italia il secolarismo sta cancellando la fede, secondo il sacerdote, per questo abbiamo il Coronavirus. “Si tratta di un ammonimento. Ci vuole poco per metterci in ginocchio”, dice “Bisogna tenere sempre in mano la corona del rosario”.

Le sue parole fin qui intimoriscono ma non si fanno spaventose come quando dichiara che accadranno cose terribili come guerre, epidemie e sconvolgimenti della natura per mano di Dio, al fine di ammonirci per la nostra mancanza di fede.

Negli Stati Uniti la punizione divina ricadrebbe sugli omosessuali, secondo quanto affermato da Padre Rick Wiles: è colpa loro se il Coronavirus affligge il mondo.

L’epidemia è il risultato dell’avergli concesso matrimoni e unioni civili.