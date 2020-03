Caos nei trasporti ferroviari tra Firenze e Roma: un incendio scoppiato a Settebagni sta cancellando diversi treni dell'alta velocità.

Pendolari e viaggiatori nel caos, martedì nero per i trasporti ferroviari tra Firenze e Roma: un incendio è scoppiato all’altezza di Settebagni. Sono moltissimi i convoglio dell’alta velocità, ma anche i regionali da e per la Capitale, sospesi o addirittura cancellati a causa di un guasto alla linea. Il disservizio è stato segnalato dalle prime ore di martedì 3 marzo sul sito ufficiale della compagnia ferroviaria.





Incendio Settebagni: caos treni

Un incendio all’altezza di Settebagni intorno alle ore 5 di martedì 3 marzo ha causato gravi ritardi, sospensioni e cancellazioni ai treni. In particolare la linea Firenze-Roma e i regionali da e per la Capitale sono bloccati a causa di un guasto alla linea.

⚠️#FL1 #FiumicinoAeroporto #Orte e viceversa: 🚆subiscono ritardi, cancellazioni o variazioni di percorso per un guasto tecnico causato da un incendio nei pressi di 🚉#Settebagni . info su https://t.co/7plJYDkfgl — Infotreno (@TIRegionale) March 3, 2020

Non appena ricevuta la segnalazione, però, i vigili del fuoco si sono precipitati sul posto per intervenire e ripristinare la corretta circolazione ferroviaria.

Si registrano ritardi fino a 60 minuti.

Episodio precedente

Sulla linea dell’alta velocità Roma-Firenze, lunedì 24 febbraio si erano registrati forti disagi, con treni in ritardo fino a 40 minuti per un guasto tecnico a un treno passeggeri regionale fermo tra le stazioni di Settebagni e Capena. Le ripercussioni, però, avevano coinvolto anche la linea FL1 Roma-Orte, con variazione e cancellazioni ai treni in transito.