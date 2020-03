Una donna in attesa di entrare in un negozio di detersivi si è accasciata sulla strada a Napoli ed è morta: panico tra la gente.

Una donna è morta per la strada a Napoli mentre attendeva il suo turno in fila fuori da un negozio di detersivi: è scoppiato il panico tra i cittadini. L’episodio si è verificato a Chiaia e la vittima è una signora di 84 anni. Sul posto per soccorrere l’anziana vittima è intervenuta Ascalesi della Bourelly. Nonostante i tempestivi tentativi di rianimazione, per la donna non c’è stato nulla da fare.

Napoli, donna muore in strada

Scoppia il panico in una strada di Chiaia, vicino a Napoli, a causa dell’emergenza coronavirus: una donna è morta mentre stava in fila al di fuori da un negozio. Da quanto si apprende, infatti, la vittima stava attendendo il suo turno rispettando le distanze dagli altri clienti del negozio di detersivi. Improvvisamente, e per cause ancora in fase di accertamento, però, avrebbe accusato un malore e si sarebbe accasciata a terra.

Le persone che si trovavano sul posto hanno seminato il panico pensando che la donne fosse morta a causa del Covid-19.

Sul posto, quindi, è intervenuta la vicina postazione della Ascalesi della Bourelly. In seguito alle prime manovre di rianimazione è giunta anche l’ambulanza.





I medici del 118 hanno rilevato che la morte della donna è da imputare a cause naturali. Nulla purtroppo è stato possibile per salvare la signora di 84 anni. La salma i trova a disposizione delle autorità giudiziarie che potrebbero chiedere l’autopsia.