Primo caso di coronavirus sull'isola di Capri. Il sindaco ha spiegato che la persona interessata non avrebbe incontrato nessun cittadino.

Anche sull’isola di Capri, al largo delle coste partenopee, ha registrato il primo caso di coronavirus: si tratta di una persona che si trovava in isolamento. A dare la notizia è stato il sindaco di Anacapri, Alessandro Scoppa. In un messaggio il primo cittadino ha assicurato che “la persona interessata ha solo gusto e olfatto inibiti. Non ha avuto contatti con nessuno”.

Coronavirus, primo caso a Capri

“Devo informarvi che il tampone di un nostro concittadino, che lavorava attualmente fuori isola, è risultato positivo al Covid-19“. Inizia così il messaggio del sindaco di Anacapri mentre annuncia ai suoi cittadini che una persona è risultata positiva al coronavirus: è il primo caso sull’isola di Capri. Scoppa ha voluto comunque precisare che “all’atto del rientro, lo scorso 15 marzo” la persona positiva Covid-19 “ha comunicato che avrebbe osservato il periodo di isolamento fiduciario e che sia nel tragitto fatto per rientrare da Anacapri, che durante il citato isolamento, ha seguito tutte le norme di sicurezza previste dalle vigenti normative.

Infatti, in tale periodo, non ha avuto contatti con nessuno”.

Sulle condizioni di salute del cittadino, il sindaco spiega che avrebbe “solo gusto e olfatto inibiti” e che fortunatamente “non ha complicanze respiratorie”. “Il soggetto – continua ancora il messaggio – è in continuo contatto con chi di competenza. Questa notizia, non fa altro che rafforzare il concetto che solo seguendo le indicazioni comunali, regionali e statali si potrà superare questo grave periodo”.

In conclusione, il primo cittadino ha invitato tutta la popolazione a “stare a casa e uscire solo se strettamente necessario. Vi invito, infine, a rispettare la privacy della persona interessata”.