Dopo il bando per i medici, la Protezione Civile dà il via alla task force per 500 infermieri e volontari che possano fronteggiare l'emergenza.

Ha preso il via il bando della Protezione Civile per la task force di 500 infermieri e volontari che siano pronti a fronteggiare l’emergenza coronavirus. Il bando per i medici aveva registrato un boom di domande che faceva ben sperare sul futuro dell’Italia e sulla voglia di mettersi in gioco per aiutare e salvare le vite delle persone. Un’anticipazione era giunta da La Vita in Diretta, dove il ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia aveva presentato l’idea. “Anticipo che oggi partirà il bando per 500 infermieri volontari”, aveva detto. “Proprio oggi – ha proseguito poi – i primi 21 andranno in Lombardia. Ogni giorno arriveranno medici volontari che verranno qui, faranno il tampone e partiranno, coordinati dallo stato”.

Coronavirus, task force infermieri-volontari

Il ministro degli Affari Regionali ha lanciato un appello: “Da stasera (giovedì 26 marzo ndr.) sarà possibile aderire alla task force della Protezione Civile“, che riguarda l’assunzione di 500 infermieri e volontari.

Un appello rivolto agli esperti del settore che possono dare il loro prezioso contributo per fronteggiare un’emergenza mai vista dal secondo dopo guerra. “Fate domanda – ha detto ancora Boccia -, i primi 500 partiranno nel più breve tempo possibile”.

Ospite a La Vita in Diretta, su Rai Uno, il ministro ha poi concluso dicendo: “Tutto per aiutare questi eroi che sono in queste aree e tutti i giorni devono fare i conti con questo virus. Questa disponibilità volontaria ci ha dato forza in questi giorni e noi possiamo solo sostenerli“.