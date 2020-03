Il Commissario straordinario per l'emergenza coronavirus, Angelo Borrelli, è tornato a coordinare il comitato dalla sede operativa del DPC

In un primo momento il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli era risultato positivo al coronavirus: il bollettino giornaliero, dunque, sembrava sospeso. Tuttavia, grazie alla collaborazione del team, è stato possibile aggiornare i cittadini sui numeri di contagiati e di morti per Covid-19 in Italia. Il giorno seguente era stata poi confermata la notizia del tampone negativo di Borrelli, che avrebbe però preferito lavorare da casa. Infine, sabato 28 marzo arriva la notizia del ritorno in campo del commissario straordinario. Dal Dipartimento della Protezione Civile, infatti, hanno fatto sapere che Borrelli è tornato operativo e sta coordinando il Comitato dalla sede operativa del DPC. Non è noto se prenderà parte alla comunicazione del bollettino del 28 marzo.

Coronavirus, Angelo Borrelli operativo

#Coronavirus #28marzo Il Capo Dipartimento Borrelli è tornato a coordinare il Comitato dalla sede operativa del DPC. Come ogni giorno si fa il punto della situazione e si raccolgono le richieste dal territorio pic.twitter.com/7X3yjdCe2m — Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) March 28, 2020

Dal Dipartimento della Protezione Civile, infatti, hanno fatto sapere che “come ogni giorno si fa il punto della situazione e si raccolgono le richieste del territorio”.

L’Italia attualmente è il seocndo Paese maggiormente colpito dal coronavirus: al primo posto ci sarebbero invece gli Stati Uniti, con oltre 100 mila casi confermati.





Le condizioni di Guido Bertolaso

Anche Guido Bertolaso era risultato positivo al coronavirus e dopo alcuni giorni di isolamento era stato ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano. Le sue condizioni, da quanto si apprende, sarebbero stabili.