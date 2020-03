Coronavirus San Marino, bilancio: 9 nuovi casi, 5 guariti e nessun decesso

Nella Repubblica di San Marino il bilancio dei casi, delle guarigioni e dei decessi per coronavirus fa ben sperare: i dati.

La Repubblica di San Marino, dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, ha registrato 192 casi: sono 9 nuovi contagi registrati, 5 le guarigioni e nessun decesso. Un dato che fa ben sperare la piccola Repubblica sul territorio italiano. Sono in totale 21 le persone morte dall’inizio dell’emergenza a causa del Covid-19. Al momento, inoltre, risultano 63 pazienti ricoverati nell’ospedale di Stato, mentre 13 sono in rianimazione con sintomatologia severa. Altre 50 persone sono state accolte nelle degenze di isolamento con sintomi moderati e infine 129 sono in isolamento nelle proprie abitazioni.

Coronavirus San Marino: il bilancio

Il bilancio e il bollettino giornaliero di San Marino porta speranza: dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, infatti, i dati sembrano in flessione. Anche in Italia sono stati descritti trend in discesa per quattro giorni di fila, mentre il quinto giorno l’aumento dei casi era dovuto a un maggior numero di tamponi effettuati.

Nella piccola Repubblica di San Marino, da quanto si apprende, sono stati registrati 192 casi totali (dato del 28 marzo), dei quali 63 si trovano in ospedale e 13 sarebbero in rianimazione con sintomi gravi.

Inoltre, stando ai dati diffusi, sono in totale 5 le persone totalmente guarite, 70 sono invece quelle dimesse e sottoposte e isolamento a domicilio e 409 le quarantene domiciliari per i contatti stretti. Di queste, ci sono 19 persone che rientrano nel personale sanitario e 7 agenti delle forze dell’ordine. Dall’inizio dell’emergenza fino alla fine del mese di febbrai, infine, si sono concluse 974 quarantene.