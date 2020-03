Una giornalista Rai piange in diretta comunicando la morte di un bimbo. La notizia ha sconvolto tutta Italia.

La giornalista Rai Maria Vittoria Morano piange in diretta mentre comunica la morte di un bimbo scomparso. Si tratta del piccolo Diego, che a soli 3 anni è stato purtroppo ritrovato senza vita vicino ad un fiume. La sua storia ha commosso tutta Italia, compresa la reporter.





Giornalista piange in diretta Tv

Maria Vittoria Morano, volto del telegiornale regionale della Basilicata, ha dovuto annunciare il terribile fatto di cronaca in un momento molto delicato per la nostra Nazione. L’Italia è afflitta dalla piaga del Coronavirus, nonostante ciò molti continuano a lavorare in prima linea per combatterlo, permettere alle attività essenziali di servire i cittadini in quarantena, informare. Lo stress è alle stelle.

Il piccolo Diego era scomparso venerdì 27 marzo 2020, e la notizia della sua morte è stata data alle ore 14 di oggi, 28 marzo.

Maria Vittoria Morano non è riuscita a trattenere le lacrime mentre riportava i fatti, con voce singhiozzante ha dimostrato tutta la sua umanità e buon cuore nei confronti di un’anima che purtroppo è dovuta volare in cielo, prematuramente.

“Le sue lacrime sono anche le nostre”

Dopo essersi scusata, ha proseguito a svolgere il suo lavoro, ma la sua reazione non è rimasta indifferente ai telespettatori. Il video della diretta è stato diffuso sui social per ringraziarla di aver trasmesso attraverso lo schermo queste forti emozioni. “Grazie per questo momento di verità, di debolezza, di dolore. Le lacrime di Maria Vittoria Morano per la morte del piccolo Diego sono anche le nostre”, ha scritto un utente su Twitter.