È stato ritrovato il cadavere del bimbo di tre anni scomparso a Metaponto di Bernalda, in provincia di Matera, in Basilicata nella giornata di venerdì 27 marzo. Il corpicino del piccolo è stato rinvenuto nei pressi della foce del fiume Bradano. Il bambino, secondo le prime ricostruzioni, stava giocando in casa, ma si sarebbe allontanato in un attimo di distrazione dei genitori.

Il piccolino era scomparso nella mattinata di venerdì 27 marzo, in un momento di disattenzione dei genitori. Secondo le ricostruzioni, infatti, Diego stava giocando nel cortile della sua abitazione, in contrada Marinella, ma all’improvviso sarebbe sparito. I genitori, che sono contadini nelle campagne limitrofe, non appena accortisi della sua scomparsa hanno lanciato l’allarme.

Erano le ore 11 quando un elicottero si è spiegato in volo per cercare in ogni dove il piccolo Diego. Anche i vigili del fuoco con unità cinofile, droni con termocamere, e battute di volontari, carabinieri e poliziotti hanno dato il loro contributo. Nulla però è stato trovato, nessun indizio, niente che possa dare speranza.

