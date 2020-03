A Ostia, nonostante i divieti, decine di persone passeggiano nel centro città, molte delle quali senza seguire le norme anti-contagio.

Emergenza coronavirus, a Ostia s’ignorano i divieti. Le foto del centro cittadino riempito da decine di persone a passeggio, di cui alcune senza la mascherina. Diversa la situazione sul lungomare, dove posti di blocco della Polizia sono stati posizionati per regolare la situazione.

Divieti ignorati

Il coronavirus sembra rallentare, o per lo meno il contagio. Nonostante il picco non sia stato raggiunto, gli esperti lo danno molto vicino, mentre il numero dei morti oscilla sempre su cifre più o meno alte a seconda dei giorni. E mentre la maggior parte degli italiani si attiene alle norme stabilite dal Governo, fa notizia la “movida” di lunedì 30 marzo a Ostia, nella centralissima via delle Baleniere. In pieno centro, in una delle strade considerate tra le principali vie dello shopping del quartiere romano marittimo, alcune foto diffuse mostrano decine di persone un strada, molte irrispettose nei confronti delle norme diffuse.

C’è chi non indossa la mascherina o non rispetta il metro di distanza richiesto per evitare e prevenire il contagio, nonostante poco distante – sul lungomare di Ostia – i controlli delle forze dell’ordine si fanno sempre più stringenti.

La situazione sul lungomare di Ostia

La sindaca Raggi ha diffuso l’ordinanza di chiusura delle spiagge, dove la viabilità è stata blindata proprio nel fine settimana con posti di blocco posizionati in alcuni dei punti strategici d’accesso.

Forze dell’ordine a controllo dalla Litoranea alla via Ostiense, passando per il ponte della Scafa, onde evitare l’affollamento dei luoghi da parte dei romani. Diversamente è apparsa la situazione nel centro dove, approfittando della bella giornata, in prossimità del Pontile c’è chi è stato sorpreso mentre prendeva il sole in riva al mare. La Polizia di Ostia ha quindi diffidato due persone, invitandole a far rientro nelle proprie abitazioni, tra chi invece era giustamente fuori per effettive necessità contingenti e chi no.