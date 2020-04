Festeggia il compleanno in casa nonostante i divieti per prevenire il contagio da coronavirus e si trova i carabinieri fuori dalla porta.

Un ragazzo di 16 anni e altre sette persone sono state denunciate per la violazione del Dpcm del premier Conte. Infatti, nonostante i divieti per il contenimento del coronavirus, il 16enne festeggia il compleanno in casa: gli schiamazzi e la musica, però, richiamano l’attenzione delle forze dell’ordine in servizio nel quartiere limitrofo. Accade a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, ma sono moltissime le denunce effettuate negli ultimi giorni.

Coronavirus, festeggia il compleanno in casa

Sono otto in totale le persone denunciate a Castellammare, nei pressi di Napoli: tra di esse anche un ragazzino di 16 anni. Ha deciso di festeggiare il suo compleanno in casa invitando anche familiari esterni al nucleo familiare. Ma sulla base del Dpcm del premier Conte, non si può riunirsi in casa nemmeno con i propri cari e occorre evitare in qualsiasi caso ogni forma di assembramento.

Per questo motivo, i carabinieri che effettuavano servizio presso un quartiere limitrofo all’abitazione del giovane, avrebbero avvertito della musica sospetta.

Giunti sul posto hanno rilevato la presenza di persone che non risiedevano nell’abitazione e che, inoltre, stavano festeggiando allegramente senza curarsi delle disposizioni ministeriali.

Episodi simili

Un episodio simile era accaduto anche ad Acerra, dove la Polizia Municipale aveva bloccato un assembramento di persone in un locale che festeggiavano un 50enne. Una decina di giorni dopo, lo stesso copione è stato segnalato anche a Quaiano, dove nove ragazzi stavano partecipando al 18esimo di un amico tutti riuniti nella casa del ragazzo.