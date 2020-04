Il numero dei medici morti in Italia causa del coronavirus sale a 88: i loro nomi e la loro storia.

Stando alle ultime notizie ufficiali diffuse in data 4 aprile da FNOMCeO (Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri), sarebbe arrivato a 88 il numero dei medici morti per coronavirus in Italia. É uno degli elementi più drammatici di quest’epidemia, il contagio e la morte di persone che non hanno fatto altro che il loro dovere, spesso andando anche ben oltre quello che solitamente viene chiesto loro di fare.

Coronavirus, gli 88 medici morti

“Non possiamo più permettere che i nostri medici, i nostri operatori sanitari, siano mandati a combattere a mani nude contro il virus – ha detto Filippo Anelli presidente della FNOMCeO – È una lotta impari, che fa male a noi, fa male ai cittadini, fa male al paese”. É proprio dal sito della Federazione che giornalmente viene comunicato il numero di medici che purtroppo non sono sopravvissuti all’emergenza sanitari.

Chi erano queste persone? Che percorso professionale avevano avuto? Proviamo a ricostruire le loro storie.

Roberto Stella

Presidente dell’Ordine dei Medici di Varese, Responsabile Area Strategica Formazione FNOMCeO, Presidente nazionale della SNAMID – Varese. Nato il 22 07 1952, morto l’11 03 2020.

Giuseppe Lanati

24 08 1946 † 12 03 2020. Pneumologo 7enne a Como.

Giuseppe Borghi

19 01 1956 † 13 03 2020.Medico di Medicina Generale di Lodi.

Raffaele Giura

23 10 1940 † 13 03 2020. Ex primario del reparto di Pneumologia a Como.

Carlo Zavaritt

23 02 1940 † 13 03 2020. Pediatra e neuropsichiatra infantile – Bergamo.

Gino Fasoli

09 12 1946 † 14 03 2020. Medico di medicina generale già in pensione richiamato per l’emergenza Covid-19 a Brescia.

Luigi Frusciante

13 02 1949 † 15 03 2020. Medico di Medicina Generale – Como.

Mario Giovita

27 04 1954 † 16 03 2020. Medico di Medicina Generale – Bergamo.

Luigi Ablondi

05 02 1954 † 16 03 2020. Epidemiologo, ex direttore generale dell’Ospedale di Crema – Cremona.

Franco Galli

28 03 1954 † 17 03 2020.

Medico di Medicina Generale – Mantova.

Ivano Vezzulli

27 12 1958 † 17 03 2020. Medico di Medicina Generale e medico dello sport – Lodi.

Massimo Borghese

12 03 1957 † 18 03 2020. Specialista in Otorinolaringoiatria e Foniatria – Napoli.

Marcello Natali

13 09 1963 † 18 03 2020. Medico di Medicina Generale , segretario della Federazione dei medici di Medicina generale di Lodi – Lodi.

Antonino Buttafuoco

14 06 1953 † 18 03 2020. Medico di Medicina Generale – Bergamo.

Giuseppe Finzi

21 04 1957 † 19 03 2020. Ematologo e docente a contratto di Malattie vascolari all’Università di Parma – Parma.

Francesco Foltrani

08 02 1953 † 19 03 2020. Medico di Medicina Generale – Macerata.

Andrea Carli

02 05 1950 † 19 03 2020. Medico di Medicina Generale – Lodi.

Bruna Galavotti

03 04 1933 † 19 03 2020 (data segnalazione). Psichiatra, Decana dell’Associazione Donne Medico di Bergamo – Bergamo.

Piero Lucarelli

14 01 1946 † 19 03 2020 (data segnalazione).

Anestesista – Bergamo.

Vincenzo Leone

23 01 1955 † 21 03 2020. Medico di medicina generale, vicepresidente SNAMI – Bergamo.

Antonio Buonomo

14 01 1955 † 21 03 2020. Medico legale – Napoli.

Leonardo Marchi

01 01 1956 † 21 03 2020. Medico infettivologo, direttore sanitario Casa di Cura San Camillo – Cremona.

Manfredo Squeri

06 01 1944 † 23 03 2020. Già medico ospedaliero, attualmente responsabile del reparto di Medicina nella Casa di Cura Piccole Figlie di Parma convenzionata con SSN – Parma.

Rosario Lupo

02 10 1955 † 23 03 2020. Medico legale, dirigente del Centro Medico Legale INPS di Bergamo – Bergamo.

Domenico De Gilio

09 11 1953 † 19 03 2020. Medico di medicina generale – Lecco.

Calogero Giabbarrasi

28 09 1951 † 24 03 2020. Medico di medicina generale – Caltanissetta.

Renzo Granata

28 09 1951 † 23 03 2020. Medico di medicina generale – Alessandria.

Ivano Garzena

07 10 1971 † 23 03 2020. Odontoiatra – Torino.

Ivan Mauri

30 09 1950 † 24 03 2020. Medico di medicina generale – Lecco

Gaetano Autore

12 12 1951 † 25 03 2020.

Medico di medicina generale – Napoli.

Vincenza Amato

22 05 1954 † 24 03 2020. Dirigente Medico Responsabile U.O.S. Igiene Sanità Pubblica del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria – Bergamo.

Gabriele Lombardi

20 08 1951 † 18 03 2020. Odontoiatra – Brescia.

Mario Calonghi

14 03 1965 † 22 03 2020. Odontoiatra – Brescia.

Marino Chiodi

30 05 1949 † 22 03 2020. Oculista – Bergamo.

Carlo Alberto Passera

20 05 1957 † 25 03 2020. Medico di medicina generale – Bergamo.

Francesco De Francesco

09 03 1938 † 23 03 2020. Pensionato, già medico ospedaliero, scultore e pittore – Bergamo.

Antonio Maghernino

14 09 1960 † 25 03 2020. Medico di continuità assistenziale – Foggia.

Flavio Roncoli

08 05 1930 † 03 2020. Pensionato – Bergamo.

Marco Lera

30 10 1951 † 20 03 2020. Odontoiatra – Lucca.

Giulio Titta

23 02 1947 † 26 03 2020. Medico di medicina generale, ex-segretario FIMMG – Torino.

Benedetto Comotti

06 05 1945 † 26 03 2020. Ematologo – Bergamo.

Anna Maria Focarete

22 06 1950 † 27 03 2020. Consigliere Provinciale FIMMG, Presidente SIMG e già consigliere dell’Ordine Prov. dei Medici – Lecco.

Dino Pesce

16 01 1946 † 26 03 2020. Medico internista, per vent’anni primario del reperto di medicina generale dell’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena – Genova.

Giulio Calvi

19 10 1947 † 26 03 2020. Medico di medicina generale – Bergamo

Marcello Ugolini

01 05 1949 † 27 03 2020. Pneumologo, consigliere dell’Ordine dei Medici – Pesaro Urbino.

Abdel Sattar Airoud

23 06 1945 † 16 03 2020. Medico di medicina generale – Piacenza.

Giuseppe Maini

24 01 1946 † 12 03 2020. Medico di medicina generale – Piacenza.

Luigi Rocca

24 12 1926 † 26 03 2020. Pediatra – Piacenza.

Maurizio Galderisi

31 08 1954 † 27 03 2020. Cardiologo e professore di Medicina Interna all’Università Federico II di Napoli – Napoli.

Leone Marco Wischkin

23 03 1949 † 27 03 2020 (data segnalazione). Medico internista – Pesaro Urbino.

Rosario Vittorio Gentile

26 06 1952 † 22 03 2020. Medico di medicina generale, specialista in allergologia ed ematologia – Cremona.

Francesco Dall’Antonia

14 02 1938 † 24 03 2020. Ex-primario della Chirurgia I di Vicenza – Vicenza.

Abdulghani Taki Makki

20 04 1941 † 24 03 2020. Odontoiatra – Fermo.

Aurelio Maria Comelli

12 11 1950 † 28 03 2020 (data segnalazione). Cardiologo – Bergamo.

Michele Lauriola

09 01 1953 † 28 03 2020 (data segnalazione). Medico di medicina generale – Bergamo.

Francesco De Alberti

† 28 03 2020 (data segnalazione). Ex presidente OMCeO Lecco – Lecco.

Mario Luigi Salerno

19 01 1952 † 28 03 2020 (data segnalazione). Fisiatra – Bari.

Roberto Mario Lovotti

11 11 1950 † 28 03 2020. Medico di medicina generale – Milano.

Domenico Bardelli

06 08 1944 † 20 03 2020. Odontoiatra – Lodi.

Giovanni Francesconi

11 06 1929 † 30 03 2020 (data segnalazione). Medico di medicina generale – Brescia.

Valter Tarantini

21 09 1948 † 19 03 2020. Ginecologo – Forlì Cesena.

Guido Riva

09 06 1941 † 30 03 2020 (data segnalazione). Medico di medicina generale – Bergamo.

Gaetana Trimarchi

23 07 1962 † 30 03 2020. Medico di medicina generale – Messina.

Norman Jones

01 06 1947 † 27 03 2020. Cardiologo, ex primario della cardiologia del centro di riabilitazione “Trabattoni-Ronzoni” di Seregno – Como.

Roberto Mileti

04 12 1960 † 30 03 2020. Ginecologo – Roma. Si tratta del primo medico morto nel Lazio. Mileti si è spento all’età di 70 anni, dopo quindici giorni di lotta contro l’infezione. Lavorava presso la clinica San Marco di Latina ed era ricoverato all’ospedale Santa Maria Goretti. Come previsto dalle norme per evitare i contagi, non sarà possibile celebrare il funerale, ma i colleghi hanno deciso di rendergli omaggio anche se solo virtualmente attraverso una diretta Facebook.

Marino Signori

† 01 04 2020 (data segnalazione)*. Medico del lavoro.

Gianpaolo Sbardolini

† 26 03 2020. Medico di medicina generale.

Marcello Cifola

† 01 04 2020 (data segnalazione)*. Otorinolaringoiatra.

Gennaro Annarumma

† 03 04 2020 (data segnalazione)*

Francesco Consigliere

† 03 04 2020 (data segnalazione)*. Medico legale e docente universitario.

Alberto Paolini

† 03 04 2020 (data segnalazione)*

Riccardo Paris

† 03 04 2020 (data segnalazione)*. Cardiologo.

Dominique Musafiri

† 03 04 2020. Medico di medicina generale.

Paolo Peroni

† 04 04 2020. Medico chirurgo e specialista in Oftalmologia

Giandomenico Iannucci

† 04 04 2020. Medico di famiglia.

Ghvont Mrad

† 29 03 2020. Medico termale.

Gianbattista Bertolasi

† 02 04 2020. Medico di medicina generale.

Silvio Lussana

† 13 03 2020. Medico internista, ex primario medicina.

Giuseppe Aldo Spinazzola

† 31 03 2020. Cardiologo.

Vincenzo Emmi

† 04 04 2020. Rianimatore.

Carlo Amodio

† 05 04 2020. Radiologo, ex primario di radiologia.

Adelina Alvino De Martino

† 30 03 2020. Cardiologa in pensione, ex primario.

Questa lunga lista non vuole certo dimenticare gli altri operatori sanitari, gli infermieri o i soccorritori del 118 anche loro scomparsi in questa lotta impari con il coronavirus.