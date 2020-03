Franco Galli, medico di base di Medole, in provincia di Mantova, è morto all'età di 65 anni per le conseguenze del coronavirus.

Un’altra vittima del coronavirus tra i camici bianchi: questa volta si tratta di Franco Galli, medico di base di Medole, in provincia di Mantova, morto per le conseguenze del Covid-19. Avrebbe compiuto 66 anni tra pochi giorni. La notizia è stata diffusa dal sindaco di Medole Mauro Morandi in un video messaggio su Facebook: “Dopo 37 anni di encomiabile professionalità ed umanità, ci ha lasciato il nostro amato dottor Franco Galli. Era un medolese doc, un professionista che ha dato tanto al nostro paese”.

Franco Galli morto per coronavirus

Residente a Solferino, nel mantovano, il dottor Franco Galli da 37 anni esercitava a Medole, dopo aver conseguito la laurea in Medicina nel 1981. Da allora, si è sempre dedicato alla professione con passione e dedizione. Era una “persona seria e sempre disponibile, un punto di riferimento per un paese intero”.

Sono le parole di una sua paziente, ancora “incredula e in lacrime per questa perdita che colpisce il cuore di tutti coloro che lo hanno conosciuto. Lascerà un vuoto incolmabile in un’intera comunità”.

Galli era stato ricoverato all’ospedale Carlo Poma dopo aver manifestato i primi sintomi di coronavirus. Le sue condizioni di salute, già precarie a causa di patologie pregresse, si sono rapidamente aggravate. La salma del medico di Medole sarà tumulata nel cimitero di Marmirolo.





Franco Galli è solo una delle tante vittime del coronavirus tra le fila del personale sanitario italiano: nelle stesse ore è morto anche Massimo Borghese, esperto di otorinolaringoiatria di Napoli.