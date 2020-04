Coronavirus a Palermo, uscito dalla rianimazione paziente di Bergamo

All'ospedale Civico di Palermo è stato dimesso dal reparto di rianimazione uno dei due pazienti affetti da coronavirus provenienti da Bergamo.

Nella giornata del 6 aprile è uscito dalla rianimazione dell’ospedale Civico di Palermo uno dei due pazienti di Bergamo affetti da coronavirus giunti in Sicilia lo scorso 14 marzo a causa della mancanza di posti in terapia intensiva in Lombardia. Le condizioni di salute dell’uomo sono infatti migliorate e pur non essendo ancora guarito del tutto i medici hanno disposto la dimissione dal reparto di malattie infettive. Il secondo paziente bergamasco si trova invece ancora ricoverato in rianimazione.



Coronavirus a Palermo, migliora paziente di Bergamo

L’uomo era giunto lo scorso 14 marzo all’aeroporto di Palermo Falcone-Borsellino a bordo di un volo militare utilizzando il cosiddetto sistema Cross della Protezione Civile. Sistema predisposto a seguito dell’impossibilità di effettuare il ricovero in uno degli ospedali della Lombardia, già all’epoca completamente saturi a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al propagarsi del coronavirus.

Assieme a lui era giunto anche un secondo paziente che tuttavia è ancora ricoverato in rianimazione al Civico di Palermo.

All’epoca il trasferimento dei due malati era stato commentato con queste parole dall’assessore alla Sanità della regione Sicilia Ruggero Razza: “L’Italia è una e indivisibile un segnale che è stato chiesto alla Sicilia e che non ha avuto difficoltà a dare. Ovviamente quello che chiediamo allo Stato è una distribuzione dei dispositivi di protezione individuale per i medici, che sia celere, immediata e che ci consenta di fare lavorare tutti in sicurezza. Chiediamo inoltre la equa redistribuzione dei ventilatori per aumentare i nostri reparti di rianimazione”.