Niente quarantena per i manager in viaggio: i controlli negli scali sono troppo limitati e il pericolo sono i pazienti asintomatici.

Chiunque rientri in Italia, a partire dal 3 aprile, viene sottoposto alla quarantena obbligatoria causa coronavirus: eppure sono moltissimi i manager che non vengono sottoposti all’isolamento. Infatti, a Roma sono 200 al giorno le persone di rientro (rispetto ai 4.000 viaggiatori normali) allo scalo di Fiumicino. A Milano Malpensa, invece, gli spostamenti sono ridotti al minimo. Nella giornata di mercoledì 8 aprile, ad esempio, sono sbarcati solo 43 passeggeri da Francoforte. Vengono movimentati al massimo, allo scalo meneghino, 500 viaggiatori.

Coronavirus, niente quarantena per i manager

Niente quarantena per i manager in viaggio: un pericolo che riguarda la diffusione del coronavirus attraverso pazienti asintomatici. Un lavoratore che fa tappa in Italia, solitamente, si protrae per massimo 72 ore. Talvolta, però, potrebbero passare fino a 5 giorni.

I controlli ai quali viene sottoposto il manager sono limitatissimi: nel momento dell’imbarco, infatti, firma un’autocertificazione sanitaria attestante la buona salute. In seguito, sull’aereo indossa la mascherina e gli viene misurata la temperatura una volta arrivato in Italia.

Nessun tipo di quarantena o restrizione, con il pericolo che un asintomatico possa diffondere ulteriormente l’infezione. Alcuni hanno proposto, per arginare il pericolo, l’aumento dei controlli o almeno l’effettuazione dei test sierologici. Altri, invece, hanno lanciato l’idea di un braccialetto sanitario con su scritto eventuali variazioni della temperatura corporea o dei parametri di salute.





Il caso è stato portato all’attenzione da un servizio del programma Rai Storie italiane condotto da Eleonora Daniele. Sarebbe opportuno attuare provvedimenti tempestivi.