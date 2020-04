Secondo quanto dichiara l'Anaao Assomed, il Piemonte non sarebbe ancora pronto ad un'ipotetica Fase 2.

Brutte notizie per il Piemonte. Anaao Assomed, ritiene che la Regione non sarebbe ancora in grado di sostenere la fase 2 a livello sanitario, rischiando un ritorno del coronavirus in due settimane.

“Se ci fosse un piano chiaro e certezze, potremmo forse pensare davvero alla fase 2. Ma mancano, come manca una chiara definizione dei ruoli – spiega l’associazione dei medici -. È necessario che la Fase 2 sia gestita diversamente dalla catastrofica Fase 1, che le persone cambino e la catena di comando sia precisa.”

Situazione incerta

Ciò che più preoccupa l’associazione è la gestione futura della situazione sanitaria, come illustra la segretaria dell’associazione Chiara Rivetti: “Vogliamo capire quanti cittadini riusciranno a ricevere le mascherine e come si potrà aumentare il numero dei tamponi.

Senza dimenticare che quelli per il personale sanitario sono in ritardo”.

“E ancora-continua nel suo intervento la dottoressa Rivetti– le persone positive potranno andare in albergo? Finora sono rimaste a casa, con il risultato che hanno infettato il resto della famiglia”. Dal suo discorso si evince chiaramente che per l’associazione sarebbe davvero incauto acconsentire alla Fase 2 senza misure di sicurezza e protocolli che consentano una pieno controllo del contagio nella regione.