Galli ad Accordi&Disaccordi: “Paura per l’Italia”

Massimo Galli, ormai celebre infettivologo italiano, nella serata di venerdì 24 aprile è intervenuto al programma Accordi&Disaccordi, condotto da Luca Sommi e Andrea Scanzi.

Ospite del talk politico, il direttore del reparto malattie infettive ell’Ospedale Sacco di Milano ha ccosì commentato il suo stato d’animo nel vedere l’Italia in ginocchio per via dell’epidemia: “Se ho avuto paura nei mesi scorsi? Per il Paese certamente non sono stato tranquillo, personalmente, il mio lavoro è questo e finché lo faccio e lo farò sarò lì a farlo senza se e senza ma“.

“In ritardo per il 4 maggio”

“Riaprire tutto entro il 4 maggio? Allo stato attuale dei fatti mi pare che si sia un pochino in ritardo”.

Così ha poi, ha la possibilità di inaugurare la fase 2 entro la data prevista dal governo. Il professore ha definito un errore la riapertura di tutte le regioni con un procedimento omogeneo:

“Secondo me è un errore fare un provvedimento omogeneo che non abbia previsto la sperimentazione e l’organizzazione degli interventi di contenimento ancora da mantenere dopo l’apertura – ha detto l’infettivologo – che sono interventi di contenimento legati ai luoghi di lavoro, che sono legati ai luoghi di contatto sociale, come gli esercizi commerciali, che vanno comunque riaperti”.