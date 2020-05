Fase 2, l’appello degli scienziati: tamponi di massa e libera circolazione

Per evitare che i lavoratori perdano il loro posto occorre cambiare rotta: l'appello degli scienziati in vista della fase 2.

“Vietare a persone sane di circolare liberamente sul territorio nazionale, di lavorare o di intraprendere iniziative economiche è incostituzionale”. Questa è la voce unanime degli scienziati che all’inizio della fase 2 lanciano il loro appello: “Occorre cambiare rotta se non vogliamo che milioni di lavoratori perdano il posto”. da Crisanti, Ricolfi e Valditara di Lettera 150 arrivano una linea e una serie di richieste al governo per poter ripartire in modo efficace e sicuro.

Fase 2, l’appello degli scienziati

Il Corriere della Sera ha accolto l’appello degli scienziati al governo in vista della fase 2: “Se vogliamo che la imminente riapertura non sia effimera, se vogliamo evitare la chiusura di centinaia di migliaia di aziende, se vogliamo che milioni di lavoratori non perdano il posto di lavoro, occorre cambiare rotta”.

Andrea Crisanti, Luca Ricolfi e Giuseppe Valditara hanno esposto i loro punti fondamentali per la riapertura al governo.

“Bisogna iniziare subito a fare tamponi di massa. È necessario, ed è possibile”. Non solo: tamponi di massa, ma anche libera circolazione delle persone e tracciamento degli spostamenti. Questi sono solo alcuni dei punti da tenere in considerazione per la ripartenza.





Le richieste