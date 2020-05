Incidente stradale mortale a Codroipo, non lontano da Udine: nell'impatto frontale ha perso la vita una donna di 36 anni, Giulia Comuzzi.

Incidente stradale a Codroipo, in provincia di Udine: muore una donna di 36 anni, Giulia Comuzzi. La 36enne è morta sul colpo nel corso dell’incidente poiché l’automobile sulla quale viaggiava, guidata dal compagno, si è scontrata in maniera frontale con un altro veicolo. Le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente avvenuto all’altezza di un incrocio.





La tragedia nella tragedia

L’incidente mortale e l’arrivo dei soccorsi ha provocato un gran trambusto. Un uomo che era uscito di casa in bici per andare a vedere cos’era successo è caduto ed ha sbattuto la testa sul marciapiede: per Rosario Rigo di 75 anni non c’è stato niente da fare. Una tragedia nella tragedia quella di Rigo, avvenuta appunto durante le operazioni di forze dell’ordine e soccorsi che stavano cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente e prestare soccorsi.

Incidente stradale a Codroipo

Soccorsi purtroppo inutili, come già accennato, per la 36enne Giulia Comuzzi. La donna è morta a seguito dell’impatto avvenuto a Codroipo lungo la strada statale 13 all’incrocio tra viale Venezia e via Pordenone. Stando alle prime ricostruzioni la donna sarebbe stata sbalzata fuori dall’abitacolo nell’impatto frontale con l’altra vettura. Il veicolo sul quale viaggiava la vittima si è addirittura capovolto ruote all’aria. Nonostante il personale sanitario fosse giunto a bordo dell’elicottero decollato dalle elibase di Campoformido per la donna non c’e stato niente da fare.

L’arrivo dei soccorsi

Ferito in modo molto grave anche il fidanzato della 36enne, Emanuele Sandri, attualmente ricoverato all’ospedale di Udine dov’è giunto a bordo dell’elicottero. L’uomo alla guida dell’altro autoveicolo, invece, non avrebbe riportato ferite gravi. Scossa l’intera comunità per la morte di Giulia Comuzzi, madre di tre figli e molto conosciuta: “Ho un bellissimo ricordo di te e del tuo immancabile sorriso.

Buon viaggio Giulia”, si legge sui social network.