Mentre l'emergenza coronavirus ha obbligato l'uomo all'isolamento, la natura si riprende i suoi spazi: un altro orso è stato avvistato in Trentino.

L’uomo resta chiuso tra le sue mura domestiche a causa dell’emergenza coronavirus e del lungo lockdown, nonostante non siano mancate le eccezioni. E proprio mentre l’essere umano arretra, la natura si riprende i suoi spazi. Hanno fatto sorridere le immagini dei dolci anatroccoli al seguito della loro mamma, mentre indisturbati zampettavano per le vie del centro città. Sono comparsi persino lupi, stambecchi e ancora più cinghiali. È stato avvistato un altro orso in Trentino: si tratterebbe di un cucciolo di 2/3 anni. Incuriosito dal silenzio spettrale che domina nelle vie del centro, l’orso ha iniziato la sua esplorazione.



Orso avvistato mentre passeggia in Trentino

A Calliano, paesino di appena 2000 persone, un orso è stato avvistato da alcuni residenti mentre passeggiava in pieno centro abitato. Le foto lo ritraggono mentre si arrampica su un poggiolo, fino a raggiungere le porte delle case.

Dopo l’orso M49, il sindaco di Calliano conferma che che quello avvistato dai suoi concittadini è un altro esemplare. Si tratterebbe un maschio di circa 2/3 anni. “Non è M49. I forestali si sono accertati che M49 sia al suo posto e poi questo era più piccolo, un cucciolone maschio di 2 o 3 anni in esplorazione”, ha dichiarato il sindaco al Corriere della Sera.



Il primo cittadino pare abbia avuto un incontro piuttosto ravvicinato con l’animale. Allertato dalle chiamate degli abitanti, il sindaco ha raggiunto il luogo in cui l’orso era stato avvistato. Ha avuto giusto il tempo di scendere dalla sua auto, ma subito dopo è velocemente risalito. L’orso, infatti, era alle sue spalle e stava scendendo da un poggiolo.





Poco prima, il cucciolo aveva percorso le scale di un’abitazione e aveva rotto la finestra di un salotto, terrorizzando due ragazzi che erano davanti alla televisione.

I due si sono messi a urlare e così hanno messo in fuga l’orso. Successivamente, l’animale è uscito dal paese, dirigendosi verso il fiume. Da quel momento si sono perse le sue tracce. L’orso si è allontanato nella campagna.