Applausi di bentornato per Silvia Romano, a Milano presso il quartiere Casoretto dove ha sempre vissuto.

Silvia Romano non rivedeva la sua città, Milano, da quasi due anni. Dopo l’atterraggio a Ciampino e l’accoglienza da parte del Presidente Giuseppe Conte, il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio e i suoi famigliari, la 24enne è finalmente rientrata a casa, dalla Somalia.

Silvia Romano torna a Milano

Ad attenderla amici, vicini, centinaia di giornalisti e fotografi per documentare la gioia dell’evento. Silvia è stata accolta da un fragore di applausi, da parte di tutto il quartiere Casoretto nella zona Nord-Est di Milano.

Dal rapimento in Kenya, nel lontano 20 novembre 2018, al rientro in Italia: nell’arco di un anno possiamo solo immaginare quale possa essere stato il suo stato d’animo, una volta varcata la soglia di casa. Ora potrà finalmente tornare a vivere la sua vita in famiglia, nonostante per colpa della pandemia Coronavirus non le sarà possibile godere appieno della giovane età.

Dall’interrogatorio al rientro a casa

“I primi tempi non ho fatto altro che piangere, poi però mi sono fatta coraggio e ho trovato un equilibrio interiore, piano piano è cresciuta dentro di me una maturazione che mi ha convinto a convertirmi all’Islam“, ha dichiarato la ragazza, che ora si fa chiamare Aisha, “Ci sono arrivata lentamente, più o meno a metà prigionia, non è stata una svolta improvvisa”.

Dopo quattro ore di colloquio, avvenuto con il PM Sergio Colaiocco, responsabile dell’antiterrorismo della procura di Roma guidata da Michele Prestipino e gli ufficiali dei carabinieri del Ros, Silvia è finalmente potuta salire in macchina e partire alla volta di Milano.