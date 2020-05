Vittorio Sgarbi ancora contro Silvia Romano. La cooperante sarebbe complice dei terroristi: il pensiero del parlamentare.

Continua l’attacco di Vittorio Sgarbi nei riguardi di Silvia Romano. Per il deputato, infatti, la giovane cooperante – liberata dal Governo italiano con l’ausilio dell’intelligence dopo 18 mesi di prigionia – si deve assolutamente pentire sennò va arrestata. Un pensiero già espresso in un post social nella serata di domenica 10 maggio e ribadito, ancora una volta, ventiquattro ore dopo negli studi di Quarta Repubblica, ospite di Nicola Porro. Per Vittorio Sgarbi, infatti, Silvia Romano rischia di essere ‘complice’ dei propri aguzzini qualora non dovesse pentirsi. E a non andar giù al deputato è anche lo jilbab: “Silvia Romano ha messo il costume della banda terroristica, quindi ha fatto propaganda ai terroristi. Abbiamo abbracciato chi ha messo le insegne del nemico dello Stato”.

Vittorio Sgarbi attacca Silvia Romano

Per Vittorio Sgarbi, dunque, la cooperante italiana è un soggetto da tenere sott’occhio. Per il critico d’arte il Governo italiano ha anche sbagliato a pagare il riscatto, considerata la conversione all’islam della cooperante milanese.

“Silvia Romano va arrestata – ribadisce Sgarbi sui social network -. Se mafia e terrorismo sono analoghi e rappresentano la guerra allo Stato, e se Silvia Romano è radicalmente convertita all’Islam, va arrestata (in Italia è comunque agli arresti domiciliari) per concorso esterno in associazione terroristica. O si pente o è complice dei terroristi”.





Il pensiero di Vittorio Sgarbi non è passato inosservato. Tant’è che c’è chi gli risponde a tono. Tra questi Andrea Scanzi: sono note le querelle tra i due. E proprio sulla questione Silvia Romano si è acceso lo scontro tra il parlamentare e il giornalista.